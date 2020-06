Atlante: uno dei primi yacht ad arrivare a Sorrento per inaugurare la stagione estiva. Nella giornata di oggi, domenica 7 giugno 2020, ecco uno dei primi yacht che arriva a Sorrento per aprire ed inaugurare questa stagione: si tratta di Atlante, una bellissima imbarcazione costruita dal cantiere CRN di Ancona, brand del Gruppo Ferretti. Unità di 55 metri di lunghezza per 11 di larghezza, dotata di due motori Caterpillar 3512C da 1.230 kW@1800 rpm, che le permettono una velocità massima di 15 nodi e ad una crociera di 14 nodi. Nuvolari & Lenard ne hanno curato gli esterni, la cui estetica richiama le forme squadrate e le linee spigolose di una nave militare. Inusuale è l’accesso a bordo, dal ponte inferiore, una grande area beach club dalle essenze in teak e abete spazzolato chiaro, attrezzata con solarium, prendisole e tavoli custom-made. Sulla dritta vi è la zona relax, mentre a sinistra troviamo l’area fitness.

Verso prua ci sono le quattro cabine ospiti, mentre una vetrata di più di sei metri dà accesso al salone del ponte superiore. Continuando verso la parte anteriore dello yacht, si entra nella suite armatoriale, che è contemporanea, elegante nelle forme e colori, contraddistinta dalla presenza di tutte le essenze e i materiali impiegati a bordo.