Asta benefica con tanti cimeli sportivi proposta da Papa Francesco. Tra i premi anche una cena a Castellammare di Stabia a casa dei fratelli Abbagnale

E’ partita ieri, lunedì 8 giugno, la gara benefica “We Run Together” – Corriamo insieme – ma con il cuore, che durerà fino al prossimo 8 agosto, proposta da Papa Francesco ed organizzata da Athletica Vaticana, il gruppo sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, il “Cortile dei Gentili” e Fidal-Lazio. In palio per i partecipanti tanti cimeli sportivi autografati alcuni dei quali messi a disposizione proprio dal Santo Padre, come ad esempio la bicicletta del campione del mondo Peter Sagan, donata personalmente a sua Santità, una maglie con la fascia da capitano di Francesco Totti, il costume e la cuffia di Federica Pellegrini, gli scarponi da sci di Sofia Goggia, la maglia indossata da Alex Zanardi alle Olimpiadi di Rio 2016, il body da gara del velocista italiano Filippo Tortu. Oltre agli oggetti molti campioni dello sport hanno messo in palio un po’ del proprio tempo da condividere insieme ai vincitori accompagnandoli in esperienze uniche. E tra questi ci sono i famosi fratelli del canottaggio Giuseppe e Carmine Abbagnale, che hanno messo in palio una cena nella propria casa di Castellammare di Stabia. Per partecipare alla gara di solidarietà basterà accedere al sito www.charitystars.com dove sarà possibile iscriversi all’asta, selezionare l’oggetto o l’esperienza che si preferisce e fare un’offerta ovviamente superiore a quella precedente o alla base d’asta. Ogni settimana alla lista si aggiungeranno nuovi articoli in palio. Ogni oggetto o esperienza resterà all’asta 10 giorni, allo scadere dei quali il miglior offerente vincerà il premio.