Assumere donne al sud: 8000 euro al datore di lavoro.

Può risultare davvero un affare assumere ora donne disoccupate in Campania e in generale al Sud. Previsto, infatti, nell’ambito del testo del “Family Act”, un bonus di 8mila euro per il datore di lavoro. Si tratta, nello specifico, di un “taglio” dei contributi a suo carico, per ogni assunzione di donne disoccupate del Mezzogiorno e comunque «prive di un impiego regolarmente retribuito», entro il 31 dicembre 2022. L’incentivo è riconosciuto per la durata di 36 mesi e si applica anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.