ASL Salerno-Regione Campania: il Cav. N. H. don Attilio De Lisa proposto al Coordinamento dal Direttore Sanitario dott.ssa Maria Ruocco dell\'ospedale di Sapri

Prefettura di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno Caserta Benevento Avellino Napoli Potenza Roma – Sanità Italiana Ministero della Salute Servizio Sanitario Nazionale.

Infatti dal 2008 il Sottoscritto (Cavaliere al merito della Repubblica Italiana con a capo dell’ordine il Presidente della Repubblica attuale Sergio Mattarella di Palermo succedendo all’emerito Giorgio Napolitano di Napoli,Cavaliere Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano con a capo il Gran maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica,Cavaliere ereditario nobiliare dell’Ordine di San Giorgio di Borgogna,Cavaliere Confraternita dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”, Presidente Sezione di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) dal Comune di Sanza originario di San Rufo della Diocesi di Teggiano-Policastro di riferimento al Vescovo Mons. Antonio De Luca in possesso anche del Master Universitario per Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie (60 Crediti Formativi Universitari-C.F.U. con il voto massimo di 30/30) oltre ad aver partecipato a corsi formativi obbligatori aziendali di cui nel tempo idoneo come Referente del Governo delle Agende,delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI (presente la sua visibilità idonea anche a livello di sito centrale aziendale e tolta senza comunicazione scritta ricevuta oltre ad inserirla mamo mano con firma del Direttore Sanitario) con tanto di elogio da parte del Responsabile CUP Aziendale Dottor Carmine Mangino e di merito su disposizione del Direttore Risorse Umane Dottor Francesco Avitabile di organizzare gli ambulatori dell’ospedale Immacolata di Sapri su consenso allora del Commissario Straordinario Maurizio Bortoletti Colonnello dell’Arma Comando Compagnia Stazione dei Carabinieri.

Di conseguenza in data 1 luglio 2015 dal precedente Direttore Sanitario dottoressa Maria Maria Ruocco indirizzato al Direttore Generale dottor Antonio Squillante è stato proposto con tanto di numero protocollo generale aziendale come Cordinatore o posizione aziendale che si ritiene opportuno per l’Area competente del C.P.S. Infermiere Attilio De Lisa, quindi di riferimento a quella che svolge in qualità di dipendente di ruolo dell’ASL Salerno presso questa Direzione Sanitaria all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali e Referente del Governo delle Agende dello stesso Presidio Ospedaliero dell’immacolata di Sapri.

Inoltre ha comunicato che il Signor De Lisa ha i requisiti a svolgere mansioni superiori e nel fascicolo personale sono presenti tutti i documenti di pertinenza e supporto delle mansioni richieste.

Sono al corrente e portato a conoscenza per iscritto anche dei successori Direttore Generale dottor Antonio Giordano e attuale dottor Mario Iervolino compreso Direzioni Sanitaria e Amministrativa con i dovuti Direttori succeduti oltre da tempo nelle mani del Direttore Risorse Umane Personale Aziendale.

Sottolinea il Cav. N. H. Attilio De Lisa che è stato l’unico a partecipare ai corsi formativi obbligatori aziendali e da 19 mesi con abuso di potere da parte dell’attuale direttore sanitario Mario Rocco Calabrese che fa capo anche all’ospedale Villa Malta di Sarno, è stato spostato nel Reparto di Chirurgia Generale al mancato rispetto anche di quanto prescritto dal Medico Competente per le sue limitazioni nelle categorie protette dal 1995 da costringerlo in atto causa di servizio sanitario con risoluzione del Giudice del Lavoro ed esposta denuncia penale depositata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.

Infine evidenzia che attualmente e da tempo in Direzione Sanitaria non esiste un Direttore-Coordinatore Infermieristico di cui il Sottoscritto ha tutti i requisiti per svolgere tale mansione oltre a quella già acquisita nel tempo come Referente dopo partecipe ai corsi formativi obbligatori aziendali.