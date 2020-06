Ascea. Ingressi controllati per le spiagge libere e misure di sicurezza anti-Covid

Anche ad Ascea, nel cuore del Cilento, cambia il modo di vivere le spiagge libere al fine di poter garantire le misure di sicurezza necessarie per il contrasto al Coronavirus.

Sull’arenile sono state fissate delle piantane per gli ombrelloni in modo da assicurare una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni postazione.

All’ingresso sarà fornita un’adeguata informazione grazie alla presenza di cartelloni multilingue riportanti tutte le regole da osservare e gli accessi alle aree di spiaggia libere sono controllati da addetti alla sorveglianza che controllano il regolare possesso dei pass appositamente istituiti.

Le postazioni saranno comunque numerose, nonostante la netta riduzione dei numeri, complice la notevole estensione degli arenili. Quindi, alla Scogliera gli ombrelloni sono circa 2.500 con 14 varchi da monitorare, 1.700 gli ombrelloni sul Lungomare con 24 varchi e 1.000 a Velia con 8 varchi.