Arrivano i risultati dell’Arpac sulle acque della costiera amalfitana. Ecco i livelli di balneabilità

Arrivano i risultati dei prelievi effettuati dall’Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per valutare la qualità delle acque in Costiera Amalfitana.

Le analisi registrano una buona balneabilità a Castiglione di Ravello, Amalfi e Praiano.

Scarsa balneabilità invece per quanto riguarda la Foce Bonea a Vietri sul Mare, la zona del porto di Cetara (clicca QUI per leggere i dati di Cetara) e lo specchio d’acqua antistante la Marmorata nel Comune di Ravello. Nelle prossime settimane le analisi saranno ripetute con la speranza di trovare una situazione migliorata.

Per il resto della Costiera Amalfitana la valutazione delle acque risulta eccellente.