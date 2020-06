Arriva l’Amicar Sharing elettrica a Napoli!

Questa mattina alle 11, in una conferenza all’aperto a Piazza del Gesù di Napoli, è stato presentato l’Amicar Sharing: il primo servizio cittadino di condivisione delle auto che rappresenta una valida alternativa ai mezzi pubblici e privati di trasporto, nonché all’utilizzo della propria auto. Trattandosi di auto elettriche, si favorisce così il rispetto per l’ambiente evitando l’inquinamento e si evita il problema comune a tutte le grandi città, quello di trovare un parcheggio. L’Amicar Sharing, infatti ha delle proprie aree dedicate. Il progetto la collaborazione di EAV, Peugeot Auto Uno, Be Smart, Radio Kiss Kiss, Napoliclick, ANM, Teatro Trianon Viviani e Ordine dei Giornalisti della Campania.