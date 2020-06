Arriva il Bonus Pubblicità: ecco perché conviene scegliere Positanonews!

Ora è ufficiale: arriva il Bonus Pubblicità. Si tratta di una importante agevolazione presentata fiscale sotto forma di credito d’imposta, nella fattispecie, il Decreto Rilancio ha previsto per il 2020, la misura del bonus pubblicità al 50%.

Per quanto riguarda la base di calcolo dell’agevolazione, questa è costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario. Con la nuova disposizione normativa, ai fini della concessione del credito d’imposta nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre del medesimo anno.

Positanonews, come ormai saprete, è una testata giornalistica regolarmente registrata: NON SIAMO UN BLOG O UN FORUM, ma una vera testata giornalistica. Sono oltre dodici anni che siamo online, dopo le varie esperienze sui cartacei e vantiamo il record di essere stati una delle prima testate giornalistiche a svilupparsi in maniera rilevante su internet: quando abbiamo cominciato, c’erano davvero pochissimi attivi.

In tutto questo tempo siamo cresciuti e ci siamo affermati fino a diventare, al giorno d’oggi, uno dei giornali online più letti di tutto il Sud Italia: ci leggono, infatti, lungo tutto lo Stivale e abbiamo aumentato sempre di più, negli anni, i lettori dal resto del Mondo. Durante questo periodo d’emergenza nazionale e mondiale, abbiamo deciso di continuare a offrire il nostro servizio, andando avanti sempre per cercare la notizia, sempre sul campo, con la professionalità e il sacrificio che ci contraddistingue.

Tutto questo ci ha portati a TRIPLICARE le visite e non possiamo che esserne orgogliosi!

Ecco perché, con l’arrivo del Bonus Pubblicità, conviene veramente investire e farsi pubblicità con Positanonews: arriva il Bonus, ma noi abbiamo deciso di mantenere i prezzi di sponsorizzazione a quelli precedenti.

Per l’anno 2020, una delle notizie positive è che possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

Il Bonus Pubblicità è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

