Arrestato a Sorrento un 62enne di Castellammare di Stabia accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna

Una 40enne di Castellammare di Stabia si è recata nella caserma dei Carabinieri di Sorrento per chiedere aiuto visto che il suo ex compagno, un 62enne stabiese, da tempo la seguiva e la minacciava non avendo accettato la fine della loro storia. La donna si sentiva continuamente in pericolo ed alla fine ha deciso di denunciare l’uomo alle forze dell’ordine per porre fine a questa vicenda. I Carabinieri di Sorrento hanno, quindi, cominciato a seguire in modo discreto la donna fino a quando la stessa, appena scesa dal treno presso la stazione sorrentina, ha trovato l’ex compagno ad attenderla. L’uomo l’ha afferrata per un braccio ed ha cominciato a strattonarla in modo violento. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti arrestando il 62enne, colto in flagranza di reato, con l’accusa di atti persecutori. L’uomo è stato accompagnato in carcere in attesa di giudizio.