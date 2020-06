Arrestata la “Adelina” del ventunesimo secolo: ladra seriale con dodici figli per evitare il carcere. E’ stata arrestata la “Adelina del ventunesimo secolo. Si tratta di una ladra seriale con dodici figli nati per evitare il carcere, esattamente come nel film vincitore dell’Oscare nel 1965 “Ieri, oggi e domani”, con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, sotto la regia di Vittorio De Sica. La donna, finalmente bloccata e portata in cella, è stata condannata dodici volte e dovrà scontare 30 anni.

Negli ultimi anni, infatti, è stata arrestata più di venti volte per furti, droga, borseggi e reati contro l’amministrazione della giustizia tra Roma e Milano. E’ diventata anche “famosa” per aver aggredito, il 24 ottobre 2018, un inviato delle Iene a Venezia.

La donna, una 33enne di origine bosniaca ma nata nel casertano, riusciva però a evitare il carcere ogni volta grazie alle gravidanze: dodici quelle portate a termine. Ieri, però, è stata sopresa dai carabinieri di Pomezia mentre passeggiava con uno dei figli.