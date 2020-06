Armato di pistola rapina una tabaccheria nel salernitano: furto da 20 mila euro

Colpo da 20mila euro quello messo a segno giovedì sera in una Tabacchi di Sarno. Un gruppo di malviventi, a volto coperto e armato di pistola- come scrive il quotidiano “la Città” – ha fatto irruzione all’interno dell’esercizio e minacciato il titolare, costretto anche ad inginocchiarsi. I rapinatori hanno portato via l’intero incasso della giornata e sono prontamente scappati a bordo di un’autovettura. Sull’accaduto indagano i carabinieri.