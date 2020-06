Area Marina Protetta Punta Campanella, profili di irregolarità nella selezione del Responsabile

Spuntano profili di irregolarità nella selezione del Responsabile dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. La procedura avviata dal Comune di Massa Lubrense, presenterebbe infatti delle criticità, perché nel determinare i candidati non si sarebbe dato conto al processo decisionale, ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla determinazione assunta.

Il Ministero dell’Ambiente dichiara quindi che in relazione all’urgenza di procedere alla nomina del Direttore dell”Area Marina Protetta, la procedura per la selezione e l’individuazione del Responsabile di riserva dell’ente, presenta profili di irregolarità che non possono essere ignorati. Il Comune di Massa Lubrense in aprile aveva diramato un’avviso selezione tre profili professionali, da cui il consiglio di amministrazione del consorzio di gestione doveva selezionare il futuro Responsabile.

Nei verbali di valutazione che portavano alla selezione dei tre candidati, per il Ministero dell’Ambiente ci sarebbero delle lacune sui requisiti richiesti per svolgere tale incarico, mancavano quindi le motivazioni sulla valutazione, questione deve rispondere ai principi di imparzialità e trasparenza e adeguata motivazione, richiesti dalle indicazioni ministeriali. Membri del CdA dell’Area Marina Punta Campanella, hanno inoltre hanno chiesto l’annullamento della procedura e riavvare l’iter per la selezione del Responsabile.

Continua a farsi luce su una vicenda definita nei mesi scorsi “torbida”, dal gruppo di minoranza massese di “Azione in Comune” e su cui proprio il Ministero dell’Ambiente aveva chiesto delucidazioni sulla procedura indetta dal Comune. In seguito alla sostituzione di Antonino Micco con Alberico Simeoli, sono infatti fioccate le proteste contro il sindaco Lorenzo Balducelli, con lettere giunte anche alla redazione di Positanonews e la chiamata in causa del Gabibbo di Striscia la Notizia per fare chiarezza sulla selezione del Direttore del Parco.