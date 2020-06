Apre il “Mercato” anche a Sorrento

Sorrento. Aperto anche il mercatino di via San Renato a Sorrento. Vigili per controllare la sicurezza, mascherine e percorsi obbligatori, divieti di assembramenti, dopo lo scontro con Alfonso Ronca, amministratore della Cooperativa Torquato Tasso, che era intenzionato a non concedere l’area del parcheggio Terminal, da dove ha spostato i suoi mezzi. Ronca riferì a Positanonews che non aveva avuto nessuna comunicazione e voleva impedire il mercatino per motivi di sicurezza “l’area in cui si svolge è di dimensioni modeste e, per la conformazione stessa della superficie destinata alle attività commerciali, sarà difficile evitare eventuali assembramenti” e chiese all’amministrazione Cuomo di “prevedere una puntuale e specifica manleva in favore della Torquato Tasso, in caso di contagi del personale e/o degli utenti o di qualunque altro soggetto impegnato nel mercato, con precipua responsabilità del Comune di Sorrento”.

“Se non apre si renderà inadempiente e pagherà le conseguenze per i danni arrecati”, fu la replica del sindaco Giuseppe Cuomo.

Ricordiamo che l’area è nei pressi del cimitero zona già interessata a flussi di persone, per cui consigliamo di evitare se possibile di circolare nella zona, in ogni caso la polizia municipale sta già girando per sanzionare con multe i divieti di sosta.