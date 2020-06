Copertina

Anzio, peschereccio si ribalta davanti al porto: un morto e due feriti

Incidente a circa 150 metri dal molo. Decine di persone hanno assistito al ribaltamento dell’imbarcazione durante le manovre per entrare. I pescatori sono finiti in acqua: un tunisino di 55 anni ha perso la vita e altri marinai due sono stati trasferiti in ospedale

