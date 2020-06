Amalfi sotto choc per la morte a 39 anni di Antonio Lucibello. Inchiesta della procura , chiesta autopsia . Una morte assurda questa di Antonio Lucibello, onesto lavoratore, operatore ecologico con quattro figli che, per mantenerli, dopo il turno di lavoro dava una mano ad uno stabilimento balneare per mettere gli ombrelloni .

Le indagini sono partite dal Tribunale di Salerno, competente per territorio, dal Pubblico Ministero Marinella Guglielmotti, che ha richiesto l’autopsia. Si pensa ad un infarto.

I soccorsi giunti in ritardo per errore sono andati a Ravello, sembra che anche il defibrillatore non funzionasse. Tutte circostanze sulle quali stanno procedendo ad accertamenti i carabinieri .