Amalfi . Si riuniscono le anime delle opposizioni con Del Pizzo , la foto di Giovanni Torre. Dopo le anticipazioni di Positanonews ecco la foto di Giovanni Torre, già candidato sindaco, con Del Pizzo a capotavolo, candidato sindaco anticipato dal nostro giornale e le anime delle opposizioni . Stiamo parlando di Alfonso Del Pizzo, ex sindaco di Amalfi, prossimo rivale di Daniele Milano , che è stato suo assessore, alle elezioni che dovrebbero tenersi a settembre. Dopo l’incontro con Antonio De Luca, ex sindaco, durante il lockdown per il coronavirus covid-19 , dal quale scaturì l’accordo fra i due, disorientando i promotori del Comitato Amalfi 2020, con le dimissioni del presidente qualche giorno fa, e componenti del PD. Sembra rientrare ogni altra ipotesi di terza lista. Dunque il dato è tratto la sfida sarà di Del Pizzo contro Milano .