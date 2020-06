Amalfi si prepara a festeggiare Sant’Andrea. Il programma del 27 giugno. Nonostante il Coronavirus e tutte le norme da seguire per evitare una nuova diffusione del virus, in una Costiera Amalfitana che ne è stata fortunatamente soltanto sfiorata, Amalfi si prepara a vivere le celebrazioni in onore del patrocinio di Sant’Andrea, il quale il 27 giugno 1544 con un prodigio miracoloso, una tempesta improvvisa, affondò la flotta del pirata saraceno Kair-Ad-Din che voleva conquistare Amalfi.

Ecco le parole dell’Arcivescovo, Mons. Orazio Soricelli, e il programma dei festeggiamenti, quest’anno un po’ diversi:

“Carissimi fratelli e sorelle, quest’anno celebreremo la festa del Patrocinio di Sant’Andrea non soltanto con l’occhio rivolto al passato ma anche con uno sguardo grato al presente. Il Patrocinio dell’Apostolo si è ampiamente dispiegato ancora una volta, intercedendo presso i lPadre celeste per il popolo della Città di Amalfi e di tutta l’Arcidiocesi toccate solo molto marginalmente dal flagello che ha colpito, e ancora sa colpendo, il mondo intero. Lo invocheremo in maniera particolare il giorno 27 perché vegli sulle problematiche economiche e sociali del nostro territorio affinché ritorni la desiderata serenità. Celebreremo la Festa senza manifestazioni esterne ma ancora più fervorosa dovrà essere l’espressione interiore di gratitudine nel nostro cuore. Vi chiedo anche di pregare per me che celebrerò il prossimo 30 giugno il 20esimo anniversario della mia ordinanzione episcopale: che io possa ancora servire la Chiesa con l’aiuto di Dio e degli uomini” – Orazio Soricelli.

FESTA DEL PATROCINIO DI SANT’ANDREA – PROGRAMMA

23 – 24 – 25 giugno

Triduo di ringraziamento all’Apostolo Andrea per il Patrocinio manifestato a favore della Città e dall’Arcidiocesi in questo periodo di pandemia.

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica e Coroncina.

26 giugno

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica

ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Monns. Arcivescovo e Rito della Manna

27 giugno:

Celebrazione SS. Messa alle ore: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11-30 – 18.00. Ore 19.30 Santa Messa Pontificale celebrata da Mons. Arcivescovo

30 giugno: XX anniversario dell’ordinazione episcopale di S.E.Mons. Orazio Soricelli

Ore 19.00: Santa Messa Crismale presiduta da S.E.Mons. Arcivescovo e Benedizione degli Oli (causa limitaizone dei posti la partecipazione sarà riservata soltanto ai Vescovi invitati, ai Presbiteri, ai Diaconi e a una rappresentanza dei religiosi e dei fedeli laici).

Avviso: le persona diversamente abili potranno accedere in Cattedrale mediante sedia mobile, con accesso dalla porta della Casa Parrocchiale. Per richiesta telefonare al numero 089873558.