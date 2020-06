Amalfi. Riaprono la biblioteca comunale Scoppetta e la biblioteca del Centro di Cultura e Storia Amalfitana. Linee guida per accesso e consultazione dei volumi

Amalfi. Riaprono la biblioteca comunale Scoppetta e la biblioteca del Centro di Cultura e Storia Amalfitana. La consultazione dei libri e l’accesso, unicamente su prenotazione, sono già possibili.

Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale per il contenimento dei contagio sono state elaborate le seguenti linee guida da seguire per l’accesso alla biblioteca, nel corso della visita e per la consultazione dei testi.

La Biblioteca Comunale e quella del CCSA erogano i servizi di consultazione esclusivamente su prenotazione (24 ore prima del giorno richiesto) che può avvenire telefonicamente al 089-8736214 o via mail a biblioteca@comune.amalfi.sa.it (per la Biblioteca Comunale) e al 089-871170 o via mail a info@centrodiculturaestoriaamalfitana.it per il CCSA (bisognerà attendere conferma di avvenuta prenotazione). Durante questo periodo, la Biblioteca osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14. Saranno consentiti in totale tre accessi giornalieri.

Al momento dell’accesso ai locali della Biblioteca, verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner (obbligatoria) e sarà impedito l’ingresso in caso di temperatura corporea maggiore di 37,5 °C. Bisognerà disinfettare le mani con gli appositi distributori di soluzioni idro-alcoliche che verranno messi a disposizione degli utenti.

È d’obbligo l’uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno della Biblioteca

L’accesso è consentito solo per la consultazione di testi del patrimonio librario della Biblioteca e per il prestito/restituzione (quest’ultimo valido solo per la Biblioteca Comunale, i volumi della Biblioteca del CCSA sono esclusi dal prestito), non è consentito lo studio con volumi propri. La presa diretta dallo scaffale è vietata. I volumi vanno richiesti agli addetti e lasciati sul tavolo dopo essere stati consultati. Sarà consentita la fotoriproduzione nei limiti imposti dalla legge.

Per il momento e fino a nuova indicazione è sospesa la consultazione dei fondi speciali (emeroteca, fototeca, archivio). E’ sempre attivo il servizio di Document Delivery.

È vietato l’ingresso in altri locali al di fuori della sala consultazione e dei servizi.

I vari cataloghi cartacei non saranno consultabili: si possono richiedere agli addetti i volumi d’interesse o accedere ai siti www.internetculturale.it o http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/.do per controllare quelli online

Sono sempre attivi e verranno ulteriormente potenziati i servizi di reference e delivery a distanza (mail e recapiti telefonici indicati nel presente regolamento, vari siti web e pagine social); le richieste saranno evase entro 24 ore.

Per gli ambienti della Biblioteca sono previsti:

pulizia giornaliera degli ambienti, delle suppellettili, degli arredi e dei piani di lavoro ogni volta che termina l’utilizzo da parte di un operatore e/o utente,

aerazione frequente per garantire un buon ricambio di aria,

costante sanificazione mediante nebulizzazione con appositi prodotti.

Le presenti norme saranno in vigore fino a nuove disposizioni governative.