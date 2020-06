Amalfi. Regolarizzazione concessioni cimiteriali. In questi giorni le telefonate ai cittadini

Amalfi. Al via il riordino e la riorganizzazione delle concessioni cimiteriali. I cittadini che le hanno presentate saranno contatti telefonicamente in questi giorni per la verifica di quanto indicato nelle domande.vLe chiamate arriveranno al numero telefonico indicato sul modulo già consegnato. Il contatto con i tecnici incaricati del servizio sarà necessario per la corretta istruttoria delle pratiche di riordino delle concessioni.