Amalfi, proseguono i lavori di messa in sicurezza sulla Statale nei pressi nell’Hotel La Bussola

Proseguono i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa sulla SS 163, sul territorio di Amalfi, nei pressi dell’hotel La Bussola. Operai stanno provvedendo a rimuovere la vegetazione eccedente, ripulendo il costone da rocce ancora in bilico. Nell’area sottostante all’intervento, il traffico è regolato con impianto semaforico con il senso unico alternato.

I lavori si stanno svolgendo in seguito al distaccamento di un masso, in via Matteo Camera, a circa cento metri dal centro cittadino di Amalfi, in seguito alle forti piogge che sono cadute tra il 4 e il 5 di giugno. Fortunatamente, il masso è rimasto imbrigliato nelle reti di contenimento, senza arrecare danni a persone o veicoli.