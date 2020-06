Amalfi paese più vivo della Costiera Amalfitana grazie a Masaniello Art Cafè. Maiori e Ravello stentano

Pian piano tutta la Costiera Amalfitana sta ripartendo, anche se la strada è ancora lunga. I locali della movida, seppur con le restrizioni previste dal Governo, stanno provando a riaprire. Ovviamente, il discorso discoteche è ancora aperto, visto che c’è la volontà da parte degli imprenditori di chiedere al Governo stesso di poter riaprire in sicurezza. E alcune Regioni italiane sembra si siano già mosse in tal senso.

Dopo il lockdown, comunque, alcuni locali in Costiera Amalfitana hanno già riaperto e ripreso la loro attività. Uno di questi è sicuramente il Masaniello Art Cafè di Amalfi, locale che prima dell’emergenza sanitaria, era sempre gremito di gente. Ora la situazione, per ovvie ragioni, non è come quella di prima, ma sicuramente possiamo dire che Amalfi risulta essere il paese probabilmente più vivo della Divina, anche grazie a questo locale, che ha ricominciato a deliziare i suoi clienti con la propria offerta culinaria. Si tratta di un locale, ricordiamo, che offre spesso musica dal vivo ed è diventato in breve tempo un punto di riferimento della movida della Costiera.

Quello che possiamo dire è che attualmente stentano sicuramente Ravello e Maiori. Positano, invece, nonostante non abbia raggiunto comunque i livelli consueti rispetto agli altri anni, appare sicuramente più vivo nel weekend, dove si fanno registrare numeri rilevanti.