Amalfi, Olimpiadi di Matematica: il Liceo “Marini Gioia” raggiunge la finale nazionale!

Amalfi, ancora un notevole successo per i ragazzi e i docenti dell’Istituto Superiore “Marini Gioia” condotti dalla Preside Solange Hutter (In basso l’intervista esclusiva su Positanonews). La squadra di matematica del Liceo ha superato la fase regionale classificandosi, insieme a sole altre quattro scuole campane, per la finale nazionale, che si terrà a Cesenatico.

La gara a squadre delle Olimpiadi di matematica è una competizione introdotta da qualche anno in cui, per ogni provincia, rappresentative dei principali Licei e Istituti tecnici si confrontano con l’obiettivo di risolvere 21 quesiti le cui tematiche svariano sugli argomenti appartenenti ai programmi del triennio finale di studi. Ogni scuola può partecipare con una rappresentativa di sette studenti, di cui massimo quattro della classe quinta e almeno uno della classe terza.

Come Istituto, il Marini-Gioia ha deciso di partecipare anche in questa versione anomala della competizione, il motivo è stato duplice: da un lato l’entusiasmo dei ragazzi che avevano partecipato durante l’anno a stage e simulazioni per questo evento, dall’altro la possibilità di ben figurare motivata dall’esperienza e da una tradizione che si può ormai considerare consolidata (un primo ed un secondo posto provinciali negli ultimi due anni). Inoltre lo studente Milano Pietro, peraltro componente e capitano della squadra, aveva già staccato il “pass” per la finale nazionale individuale, poterlo eventualmente accompagnare con l’intera squadra sarebbe stata una occasione imperdibile.

Alle 13.45 di lunedì 8 giugno la squadra si ritrova davanti ad uno schermo di un PC con il responsabile scolastico del progetto, prof. Mauro Rispoli, supportato in fase di controllo dei ragazzi dal prof. Massimiliano De Iuliis. I ragazzi componenti della squadra, impegnatisi per tutto l’anno per questo evento sono: Apicella Mattia (classe V B Scientifico), Bozza Cristina (classe III A Scientifico), Civale Marco (classe IV A Scientifico), Milano Pietro (classe V B Scientifico), Pisacane Mariassunta (classe IV B Scientifico), Romano Francesco (classe V B Scientifico), Sorrentino Federica (classe III B Scientifico).

Quando i ragazzi raggiungono dei traguardi eccezionali per la comunità scolastica che rappresentano il merito è di tutti, a partire dalla Preside Sabin Solange Hutter e dall’Ufficio di Presidenza che hanno sempre dato il massimo appoggio ai progetti per le eccellenze, al responsabile del progetto prof. Mauro Rispoli, per andare a tutti i docenti di matematica che seguono i ragazzi durante il loro percorso curricolare agli assistenti tecnici sempre disponibili per le attività di laboratorio, alla segreteria e ai docenti che hanno lavorato con loro negli anni passati.