Amalfi. Nuovi interventi di manutenzione straordinaria delle scalinate e dei sentieri pedonali a Pogerola e Tovere

Ripresi a pieno ritmo i cantieri pubblici ad Amalfi. Nuovi interventi di manutenzione straordinaria delle caratteristiche scalinate e dei sentieri pedonali sono partiti in via Riulo a Pogerola e in via Lama Paletta, via Paolella e via Petigno del Cigno a Tovere.

I lavori programmati dall’Amministrazione Comunale, per un valore totale che sfiora i centomila euro, prevedono la sistemazione della pavimentazione esistente, riconnessione e listellatura dei gradini, riparazione di alcune macere a sostegno della via pubblica e dei muretti di contenimento. I caratteristici percorsi, alcuni dei quali ricompresi nella rete dei sentieri CAI, saranno riqualificati garantendo così maggiore sicurezza e decoro.

Il sindaco Daniele Milano, attraverso le fonti istituzionali, rende noto che: “Nel corso del nostro mandato abbiamo investito imponenti risorse nella cura e manutenzione del territorio. Siamo molto felici di aver investito somme mai impiegate prima nelle nostre frazioni, dove grazie ai nostri interventi sono stati ripresi e messi in sicurezza interi viottoli pedonali, frequentati da residenti e da tanti appassionati del trekking che li percorrono dal centro urbano sino ai sentieri più strettamente naturali”.