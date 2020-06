Amalfi. Non c’è stato il prodigio della manna di Sant’Andrea. Il 2020 anno nero. L’Arcivescovo “Diamo impegno spirituale”

Amalfi. Non c’è stato il prodigio della manna di Sant’Andrea. Il 2020 anno nero per la Costiera amalfitana e per il mondo, dal coronavirus covid-19 alla crisi economica.

Ad Amalfi festa del patrocino di s. Andrea stasera non è avvenuto il prodigio della manna, l’ampolla è uscita asciutta. Le parole dell’arcivescovo Orazio “ La mancanza della manna ci fa pensare, ci fa riflettere diamo impegno spirituale, e certamente s. Andrea ci accompagnerà ci sosterrà nella salute fisica e soprattutto spirituale. Santa Festa”