Amalfi, nel gruppo di Del Pizzo ruoli non ancora definiti. C’è dialogo con il PD

Bolle ancora acqua in pentola ad Amalfi, riguardo alle elezioni comunali. Positanonews nei giorni scorsi aveva ipotizzato che nella lista guidata dall’ex sindaco Alfonso Del Pizzo, che sfiderà Daniele Milano nella prossima tornata elettorale, la candidatura dell’avvocato Gennaro Pisacane, in lizza per l’assessorato al turismo.

Pisacane infatti è il profilo ideale per ricoprire tale incarico: albergatore, presidente dell’associazione Consorzio Amalfi di Qualità, in questo campo ha ricoperto già incarichi politici, quindi ci sono tutte le potenzialità per far parte di una giunta, ma al momento sono solo voci di corridoio che si rincorrono.

Il gruppo di Del Pizzo non scioglie le riserve, attualmente non c’è quindi nessuna decisione sul ruolo e sugli assessorati il discorso è ancora embrionale. Nelle attività della fazione ci sarebbe invece una ripresa del dialogo con il Partito Democratico: i rapporti si erano incrinati dopo la virata di Antonio De Luca su Del Pizzo candidato sindaco, ma si è riaperto il discorso.