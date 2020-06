Amalfi. Lunedì giornata senz’acqua: sospensione erogazione idrica fino a tarda serata. Ecco le zone

Interruzione idrica in località Vettica di Amalfi: Ausino comunica che, per consentire un intervento programmato di manutenzione, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica lunedì 22 giugno 2020 dalle ore 8:00 sino a tarda serata – salvo imprevisti – nelle vie indicate nell’avviso.