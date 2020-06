Costiera amalfitaan, in questa edizione speciale del Positanonews TG affrontiamo il tema scuola con la Preside Solange Hutter del Liceo Marini Gioia di Amalfi, che comprende indirizzo classico, scientifico, turistico e linguistico. Il Coronavirus, oltre che quella sanitaria, politica ed istituzionale, ha portato con sé la crisi culturale in cui l’Italia si dibatte, e non da ora. Decine di milioni di studenti stanno faticosamente e volenterosamente cercando di adeguarsi ad una condizione, quella del monologo di fronte ad un computer, che deve fungere da docente o esaminatore. La preside del Liceo di Amalfi si oppone fermamente alle ipotesi che circolano e che il Governo esaminerà riguardo il rientro a scuola con i dispositivi di protezione come mascherine, guanti, pannelli in plexiglass – meno probabile – e quant’altro.

“La scuola è incompatibile con il distanziamento sociale e con le mascherine – dice la prof. Hutter. Ci blocchiamo sui dati che dicono che la curva epidemiologica è in fase calante. Se questa curva sta andando a vantaggio della popolazione, e il 31 luglio l’emergenza è stata dichiarata conclusa, per quale motivo devo acquistare queste mascherine che rappresentano un ostacolo all’apprendimento. I nostri figli hanno diritto alla scuola e alla serenità. Stiamo creando delle generazioni di ragazzi potenzialmente malati. Non sono soltanto una preside e un educatore, ma sono madre.”

“La Costiera amalfitana è famosa nel mondo per la convivialità – prosegue. Il ristoratore si siede vicino al cliente: ci volete trasformare in robot? IO NON CI STO. Voglio la scuola per quello che è, un luogo di apprendimento, socialità, amore e confronto. E’ vero che questa curva epidemiologica sta calando? Dobbiamo dare l’idea di continuazione della vita, che di per sé è rischio, questo non significa che ci dobbiamo proiettare in una pandemia stabile.”

Poi sugli esami di maturità:”Gli esami cominciano il 17 e il 15 ci saranno le commissioni composte da docenti interni con un presidente esterno, questi ultimi sono già stati nominati. Ho chiesto di essere esonerata dalle commissioni esterne e rimango a scuola. In bocca al lupo ai miei ragazzi, che sono preparatissimi, lasciate stare i nostri ragazzi: VIVA I GIOVANI – conclude la preside”.