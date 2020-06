Ad Amalfi in questo momento si sta celebrando la Messa Pontificale in onore di Sant’Andrea Apostolo (iniziata alle ore 19:30). Nonostante il Coronavirus e tutte le norme da seguire per evitare una nuova diffusione del virus, Amalfi celebra il patrocinio di Sant’Andrea, il quale il 27 giugno 1544 con un prodigio miracoloso, una tempesta improvvisa, affondò la flotta del pirata saraceno Kair-Ad-Din che voleva conquistare Amalfi.

Nella Cattedrale cittadina, il Vescovo dell’Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni Mons. Orazio Soricelli, sta presenziando la Celebrazione Eucaristica, alla presenza di cittadini amalfitana (nel rispetto del distanziamento sociale) e delle autorità, tra cui il sindaco di Amalfi Daniele Milano e il capitano della Compagnia Carabinieri di Amalfi, Umberto D’Angelantonio.

Non è avvenuto purtroppo il “Prodigio della Manna”, “La mancanza della manna ci fa pensare, ci fa riflettere diamo impegno spirituale, e certamente s. Andrea ci accompagnerà ci sosterrà nella salute fisica e soprattutto spirituale. Santa Festa”, ha commentato il Vescovo Soricelli.