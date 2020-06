“Amalfi”, il nuovo singolo di Napoleone mette in musica i versi del soldato poeta Manzo

Lo chiamavano Napoleone, viveva in Costiera amalfitana e durante la guerra scriveva dal fronte lettere e poesie. I suoi scritti raccontano di piccoli paesi di pescatori, ne ripercorrono la storia fino a quando iniziarono a diventare rinomate località turistiche. Vito Manzo, questo il vero nome, scriveva e lo faceva pure molto bene, tanto che i suoi testi, a distanza di oltre cinquant’anni, hanno ispirato una canzone: «Amalfi», il nuovo singolo di Davide Napoleone, dal 17 giugno su tutte le piattaforme digitali. «Lo scorso anno un mio amico, originario della Costiera, ha ricostruito l’albero genealogico di famiglia e ha ritrovato le lettere di un suo avo, Vito Manzo, scritte al fratello mentre combatteva durante il secondo conflitto mondiale. C’erano anche delle poesie che ho iniziato a musicare ispirato da quella vena artistica mai sbocciata» racconta il cantautore di Capaccio, ispirato e suggestionato dalla casuale omonimia.

L’AMBIENTAZIONENasce così Amalfi, non in uno studio discografico, ma tra i vicoli suggestivi di uno dei borghi più famosi al mondo. La canzone narra di una storia d’amore che sembra impossibile ma che invece si realizza con la complicità dei luoghi magici che le fanno da cornice. Sullo sfondo anche i celebri sfusati amalfitani. Un sound fresco e internazionale per una song senza tempo che dal passato ci riporta al presente e, in omaggio al Sud Italia, usa il dialetto, come alta espressione di arte contemporanea. «Amalfi è l’anticipazione di un disco, già in fase di elaborazione, interamente ispirato alle cose scritte da Vito Manzo. Anche la struttura dei tempi è ispirata al passato» confida il musicista che già qualche anno fa aveva sperimentato la rivisitazione di canzoni antiche, del suo paese di origine. Prodotto da Napoleone e Fractae, mix e master Simone Sproccati per l’etichetta Tippin’the velvet, il nuovo lavoro arricchisce il curriculum del giovanissimo cantautore, già autore di canzoni tra cui «Solo per un po’», portata al successo da Michele Bravi e premiata con il Disco d’Oro nel 2017. Davide Napoleone ha fatto spalla ad artisti come Max Gazzè, Levante e Roberto Sinigallia. Nel 2016, a 23 anni, ha iniziato a collaborare con Sony Atv. Nel 2019 è entrato a far parte del team di scrittura e produzione per l’inedito «Elefante» dei Booda che si sono aggiudicati il secondo posto a X Factor. Tra le altre collaborazioni c’è la scrittura a quattro mani di «Ci siamo persi» con Chiara Galiazzo, che fa parte del disco della cantante «Bonsai» in uscita il 3 luglio.

