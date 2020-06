Amalfi. Il commosso addio di Nicola Carrano ad Antonio Lucibello: “E’ triste accettare la tua dipartita”

Amalfi. Sono tante le manifestazioni di cordoglio per la prematura scomparsa del 39enne Antonio Lucibello. Accorato e commosso il messaggio di addio che ha voluto dedicargli Nicola Carrano: “E’ triste accettare la tua dipartita, ma credimi è ancora più triste pensare che da oggi 4 bambini non vedranno più il loro Papà. Non posso nemmeno dirti riposa in pace perché direi una sciocchezza, lontano dalla tua famiglia difficilmente lo sarai. Sicuramente però potrai pregare per loro. Mancherai un po’ a tutti perché eri un bravo ragazzo e un grande lavoratore. Un grosso abbraccio alla famiglia. Ciao Tonino”.