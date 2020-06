Amalfi. Il 25 giugno riapre l’Hotel Santa Caterina

Siamo lieti di annunciarVi che l’Hotel Santa Caterina riaprirà il 25 Giugno 2020.

Tariffe speciali post Covid-19 saranno applicate e saranno seguiti i protocolli richiesti dalla Regione Campania e dal Governo Centrale. Per garantire maggiore sicurezza ai nostri clienti rispetteremo anche gli standard di igiene e distanziamento sociale necessari per la certificazione di GBAC STAR™ (LHW’s Safe Stay Assurance ) .

I nostri servizi saranno garantiti con la massima cura necessaria per continuare a soddisfare i clienti con la professionalità che da sempre contraddistingue l’ Hotel Santa Caterina.

Nell’attesa di accoglierVi al Santa Caterina, circondato dalla naturale bellezza della Costiera Amalfitana, Vi ringraziamo per il Vostro supporto in questa nuova avventura, soprattutto in questo momento così difficile.