Amalfi, Hotel Luna Convento: conclusi i lavori di restauro al Chiostro antico

Si è concluso il Restauro del Chiostro antico dell’Hotel Luna Convento del XII sec..

Tutte le colonne del chiostro dopo indagini pianificate nel 2016 e 2017 )esame autoptico, indagine termografica ed igronometrica) sono state oggetto di trattamento e recupero nel 2018 sotto la guida dell’Arch. Antonio Forcellino esperto in pietre dure (a lui si deve anche il restauro di opere quali il Mosè di Michelangelo).

Oggi dopo interventi mirati a ridurre l’umidità di risalita sui muri d’ambito, il chiostro è stato pavimentato con cotto in formato 24×24 (palmo napoletano) della Fornace De Martino di Ogliara, in colore chiaro e reso al naturale. Il cotto della Fornace, viene ancora prodotto con asciugatura naturale e cotto in forno alimentato da fascine in legno..

L’asimmetria geometrica del chiostro è stata vinta con un classico e elementare montaggio a cardamone. La pavimentazione esterna è stata oggetto di attenta scelta della granulometria degli inerti per avere il colore dell’antico massetto a sabbia lavata lapillo e cemento.

La famiglia Barbaro, Andrea e Vanessa, costudiscono e preservano con amore questo luogo particolare ed unico, che diventa galleria di esposizione prevalente di dipinti dell’800 napoletano che raffigurano Amalfi e la sua Costa.

Un grazie ad Andrea Barbaro e alla sua Famiglia, che dal 1809 gestisce l’Hotel Luna Convento Albergo Storico di Amalfi, per la sua storia e lungimiranza imprenditoriale.

Dal 26 giugno, giorno in cui è prevista la riapertura, si potrà godere di questo posto meraviglioso, in un’atmosfera piena di storia amalfitana.

Arch. Emilio Maiorino – EMILIO MAIORINO & PARTNERS S.R.L.