Amalfi. Gennaro Pisacane attacca Andrea Reale “Populismo”

“Il POPULISMO IRRESPONSABILE DEL SINDACO ANDREA REALE” . E’ questo il post di Gennaro Pisacane, albergatore , e già presidente di un consorzio turistico della cittadina della Costiera amalfitana, assessore al turismo in pectore della compagine di Del Pizzo e De Luca che dovrà affrontare Daniele Milano fra qualche settimana al voto, dove attacca il sindaco Andrea Reale di Minori, riferimento del PD Salerno in Costiera amalfitana , ma anche di De Luca, presidente della Regione Campania, oltre ad essere il referente della conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi per la sanità. Che succede?

Ecco il post

Con tutto il rispetto per il ruolo istituzionale ricoperto e chi lo ha eletto, ma ieri Andrea Reale ha dimostrato grossa irresponsabilità quando ha preso la parola alla manifestazione dei lavoratori stagionali.

Ha detto tre cose che dimostrano quanto la politica preferisca parlare alla pancia delle persone più che alla loro testa, seminare odio tra lavoratori ed operatori e trarre il suo tornaconto dalle divisioni sociali (divide et impera).

La prima cosa detta è che per destagionalizzare non bisognerebbe far altro che tenere gli alberghi aperti anche d’inverno e nulla più.

Mi risulta però che i pochi alberghi aperti in Costiera tutto l’anno (tra cui il mio) non riempiano mai tutte le camere d’inverno e nella migliore delle ipotesi registrino un’occupazione del 30-40%.

Quindi, le camere da occupare ci sarebbero e il problema non sono gli alberghi chiusi ma la carenza di domanda.

La seconda è che per destagionalizzare non si avrebbe bisogno di alcun esperto perché a livello locale ci sarebbero tutte le competenze.

A questo punto il sindaco dovrebbe spiegarci come mai non è stato mai fatto.

Tant’è che anche nella sua Minori il 90% delle strutture ricettive chiude d’inverno e quelle poche che restano aperte lo fanno con personale ridotto al minimo e a prezzi stracciatissimi. Posso solo immaginare il target.

La terza e più grave di tutte, è che l’impossibilità di mantenere gli standard di qualità sarebbe una “pretesto” che gli alberghi 5 stelle utilizzerebbero per chiudere d’inverno quando invece potrebbero restare tranquillamente aperti mantenendo lo stesso personale.

Quindi, secondo Reale, gli albergatori del segmento luxury di Positano, Amalfi e Ravello chiuderebbero d’inverno solo per pigrizia e/o apatia.

Spero che Reale abbia detto queste assurdità solo per strappare l’applauso finale dei lavoratori.

Perché, se così non fosse, sarebbe ulteriormente dimostrata la pochezza della nostra classe politica.