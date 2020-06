Amalfi, elezioni comunali: scende in campo anche Andrea Cretella

Prende vita quella che prevediamo sarà, una delle tornate elettorali più calde per la Costiera Amalfitana, dove in autunno si voterà per le amministrative a Positano, Maiori e Amalfi. Nella città della repubblica marinara entra in corsa un altro candidato sindaco, infatti oltre al primo cittadino uscente Daniele Milano e l’ex sindaco Alfonso Del Pizzo, scende in campo anche Andrea Cretella, che in un’intervista a Le Cronache, annuncia la candidatura.

Una scelta che sembrava essere già nell’aria, visto che Cretella non ha mai condiviso le scelte dell’attuale compagine amministrativa: inizialmente, aveva infatti partecipato alle iniziative del Comitato “Amalfi 2020” come alternativa a Milano, ma evidentemente dall’incubatore politico che ha portato poi al nome di Del Pizzo, non sono state recepite le proposte dell’ex consigliere comunale.

Sarà quindi una corsa a tre con il presidente dell’associazione Mani Pulite e del Tribunale del Malato, che vanta già esperienze politiche a Palazzo San Benedetto, oltre ad essere attualmente consigliere di minoranza con un gruppo indipendente nel comune della vicina Atrani. Cretella dichiara la propria proposta politica “aperta a chi condivide i valori di legalità e giustizia”. Sulla squadra invece afferma che si sta lavorando, anche se è ancora presto per sciogliere le riserve.