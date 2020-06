“Amalfi” e l’omaggio alla Divina Costiera: ecco il nuovo singolo di Napoleone

Sono in tanti gli artisti e cantanti che hanno omaggiato la costiera amalfitana e la perla di Amalfi nelle loro opere. Stavolta è il turno di Napoleone, giovane cantautore che ha fatto della diva costa il suo tema principale delle canzoni.

E’ online il nuovo singolo “Amalfi”, una canzone che ha preso vita lungo le strade dell’Antica Repubblica Marinara, tra limoni, mare, amore e paura del futuro. I tre elementi cardine attorno ai quali ruota il testo della canzone.

Davide Napoleone è un cantautore e autore di canzoni. Fin da piccolo sviluppa un particolare interesse per la musica, influenzato dai dischi di Oasis / The Verve / Blur che iniziano a circolare in casa grazie a suo fratello maggiore. Nella sua carriera ha raccolto importanti apprezzamenti dai maggiori artisti italiani, collaborando con Max Gazzè, Levante, Michele Bravi, Subsonica e i Booda, la band che è arrivata in finale ad X Factor 2020, fino al recente successo nella produzione del disco di Gaia Gozzi, vincitrice di Amici di Maria De Filippi.