Amalfi e la Costiera, pienone di vip: c’è anche Elena Santarelli

Non appena il Governo ha dato il via libera agli spostamenti fuori regione i numerosi vip che ogni anno visitano la Costa di Amalfi, Sorrento e Capri, non si sono fatti attendere. Da calciatori del Napoli a modelle, influencer, artisti, cantanti. Ora è anche il turno di Elena Santarelli ad Amalfi.

La showgirl, conduttrice televisiva, attrice, ex modella è approdata nell’Antica Repubblica Marinara per godersi alcune ore di relax al mare, ma anche tra alcuni scatti con i suoi fan.

Da Giorgio Armani a Laura Biagiotti, la Santarelli ha un trascorso importante come modella, prima dell’ingaggio come valletta nel programma televisivo, condotto da Amadeus, L’eredità, a farla conoscere al grande pubblico e a consentirle di partecipare, nella stagione 2004-2005, al fianco di Enrico Varriale, al programma sportivo Stadio Sprint.