Amalfi. Domani la riapertura della trattoria pizzeria San Giuseppe. Dopo il periodo di forzato lock down che ha visto tutti i cittadini italiani chiusi nelle proprie abitazioni, con la possibilità di uscire soltanto per motivi di comprovata necessità, di lavoro o di salute, e negozi ed attività con le saracinesche abbassate, finalmente in questa nuova fase la situazione sta cambiando. Domani, in Costiera Amalfitana, sarà un giorno importante per la trattoria pizzeria San Giuseppe, ad Amalfi: sabato 27 giugno, infatti, sarà il giorno della sua riapertura! Essa avverrà nel pieno rispetto delle norme imposte dal Governo e dalla Regione per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, in una Costa d’Amalfi che ne è stata, fortunatamente, soltanto sfiorata.

Quello di gustare i piatti suggeriti e proposti dal nuovo chef è l’invito particolare rivolto ai volontari dell’associazione della Croce di Sant’Andrea di Amalfi, per ringraziarli del servizio svolto sul territorio, soprattutto durante il periodo di emergenza dato dal Coronavirus. Il titolare Mario Muoio oltre ad essere impegnato da anni nel sociale essendo il presidente di un gruppo folk di capodanno è sempre sensibile e disponibile verso i bisognosi.

Quest’anno, inoltre, il locale è stato arricchito da una cantina di vini locali di eccellenza, il nuovo chef, inoltre, ha proposto un menù innovativo con un ritorno alla cucina tipica Amalfi utilizzando prodotti sia di mare che di terra a km 0.