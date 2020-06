Amalfi, controlli Arpac: scatta il divieto di balneazione alla “Spiaggia delle Sirene”

Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha emesso il divieto di balneazione per il tratto di mare antistante la cosiddetta “Spiaggia delle Sirene”.

Il piccolo arenile, alle spalle del porto del paese capofila della Costiera, è senza ombra di dubbio uno dei più suggestivi e caratteristici dell’intera Divina.

Il divieto è scattato a seguito dei prelievi dell’Arpac, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, che hanno dato esito negativo.

Di certo non una buona notizia per Amalfi e per i tanti turisti e residenti che in quello specchio d’acqua erano abituati a fare il bagno.

Per il momento, quindi, è scattato il divieto di balneazione ma l’augurio di tutti è che possa accadere quanto successo a Cetara, ovvero, dopo le analisi effettuate per la seconda volta, il risultato sia diverso.

Anche perché la salute, la tutela, dei residenti, turisti e dei bagnanti in generale deve essere messa sempre al primo posto.