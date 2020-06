Amalfi – Cava, ventesimo anniversario dell’arrivo di Mons. Soricelli

La Chiesa di Amalfi – Cava de’ Tirreni, in occasione del XX Anniversario di Consacrazione Episcopale dell’Arcivescovo, mons. Orazio Soricelli, martedì 30 giugno, alle ore 19.00, nella Cattedrale di Amalfi, celebrerà la Messa Crismale 2020, per elevare la sua lode ed il suo grazie all’Altissimo per tutti i suoi doni ed in particolare gioisce per il fecondo ministero episcopale del suo Pastore. Chiede al Signore benedizioni e consolazioni spirituali per il suo Arcivescovo, perché con cuore di padre possa continuare a guidare il suo gregge con l’equilibrio, la premura e l’attenzione verso tutti, mostrata in questi venti anni. Lo guidi e lo illumini in questo suo cammino, renda il suo lavoro, nella “vigna del Signore”, sempre più ricco di frutti. Per martedì prossimo è prevista la presenza di tutti i vescovi della Metropolita salernitana e di diverse diocesi campane, oltre ad autorità civili e militari. Sono invitati tutti i presbiteri dell’Arcidiocesi, i diaconi ed una rappresentanza di religiosi e dei fedeli laici, nel rispetto delle disposizioni governative per l’emergenza Covid-19.

Mons. Orazio Soricelli è nato a Calvi S. Nazzaro (Bn), il 9 luglio 1952, da Sabato e Carmela Bocchino, primo di tre figli. Ha frequentato la scuola primaria e media ad Apice (Bn). E’ cresciuto nell’A.C. ed ha scoperto la vocazione al sacerdozio, sotto la guida dell’abate don Nicola Santillo. Nel Seminario Arcivescovile di Benevento ha frequentato il ginnasio e, poi, il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” della città sannita., frequentando il liceo classico e il corso filosofico-teologico. Nella chiesa di S. Maria della Verità di Benevento è stato ordinato sacerdote il 4 gennaio 1976, dall’Arcivescovo Mons. Raffaele Calabria e l’11 settembre 1976, nella chiesa di S. Maria Assunta di Apice, è stato ordinato presbitero. Dal 1977 è stato parroco in diverse parrocchie del beneventano e, per venti anni, ha insegnato religione in diverse scuole medie locali. Dal 1992 al 2000 è stato direttore regionale delle PP.OO:MM: e membro del Consiglio Nazionale. Il 3 giugno 2000 il Papa, san Giovanni Paolo II, lo ha eletto alla sede arcivescovile di Amalfi e Cava de’ Tirreni. Il 30 dello stesso mese, nella Basilica Cattedrale di Benevento, l’ordinazione episcopale dalle mani del cardinale Michele Giordano. Il 23 settembre 2000 l’inizio del luminoso cammino nell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni. Attento allo stimolo della “Novo Millennio Ineunte”, dello stesso Pontefice, per una pastorale missionaria, Mons. Orazio Soricelli, dopo un accurato lavoro di analisi e diagnosi della reale situazione della Chiesa di sant’Andrea e sant’Adiutore, nonchè un discernimento comunitario, con la Lettera Pastorale “Convertirsi alla Comunione” ha avviato, a partire dal 2006, un cammino di conversione pastorale, incentrato su un programma pastorale diocesano annuale che trova le sue linee direttrici in una pianificazione triennale. Sempre sollecito alle celebrazioni particolari indette dal Santo Padre o di rilevanza diocesana, ne ha promosso le pretese ed intuizioni con eventi particolari nel vissuto diocesano o regionale. Dal 2006 al 2008 ha svolto la visita Pastorale nelle 76 Parrocchie dell’Arcidiocesi. Dall’8 Maggio 2007 al 30 Novembre 2008 ha indetto un anno celebrativo dell’VII centenario della traslazione delle reliquie dell’apostolo Andrea. Il 17 Aprile 2013, in occasione dell’Anno della Fede, ha guidato un pellegrinaggio diocesano di 3700 pellegrini all’Udienza col Papa in Vaticano, presiedendo, poi, nel pomeriggio, la S. Messa e la professione di Fede in San Pietro. Ha dato grande impulso alla dimensione missionaria dell’Arcidiocesi e, da ricordare le visite con i seminaristi e i giovani presbiteri in vari luoghi missionari all’estero e il monito al Fidei Donum ne sono accreditato attestato. In seno alla Conferenza Episcopale Campana mons. Soricelli è il Delegato delle Conferenze Episcopale Campana per il Turismo, Tempo Libero e Sport. Dal 29 settembre 2016 è Membro della Commissione Cei per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. Inoltre è Moderatore al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano.

Cava de’ Tirreni, 27 giugno 2020

Antonio De Caro