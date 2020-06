Amalfi. Auguri per la laurea di Benedetta

La giovane Benedetta Conforti di Amalfi ha conseguito la laurea magistrale in Architettura Ambiente Costruito ed Interni al Politecnico di Milano con la sua tesi dal titolo “Un approdo da terra e da mare. Il racconto della portualità di San Giovanni – La Caletta nella trama dello spazio pubblico e l’ordito delle navate” concludendo il suo percorso universitario con un meritato 110 e lode.

Il suo impegno l’ha portata a terminare in bellezza i suoi studi di grande spessore e rilevanza, che le hanno permesso di acquisire competenze e abilità che faranno di lei un perno fondamentale della vita sociale.

A sostenere Benedetta in questo suo traguardo, in un momento particolare per tutta la nostra Nazione che ha imposto le sedute di laurea on line, il papà Luigi e la mamma Annalia.

