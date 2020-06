Amalfi. Ancora una coppia dispersa nella Valle delle Ferriere. Finisce il lockdown e ricominciano i dispersi. Ricominciano anche i costi per la collettività per soccorsi che si dovrebbero EVITARE, che in altri paesi d’Europa vengono pagati dai privati. Clamoroso questa mattina, un elicottero e il soccorso alpino sul sentiero degli Dei, fra Positano Agerola, oggi pomeriggio alla Valle delle Ferriere che sta fra Amalfi e scala ancora l’ennesima volta una coppia che si disperde Tra l’altro ci chiediamo Che fine hanno fatto tutti i soldi spesi per la segnaletica del percorso Giustino Fortunato che doveva servire a evitare a tutti di poter perdersi ma non capiamo che succede e non capiamo Come mai ci siano delle regole dei controlli se eri da parte delle autorità che dovrebbero gestire queste Oasi