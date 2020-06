Allarme a Tramonti, segnalate tentate truffe telefoniche agli anziani. La cittadinanza è invitata a prestare la massima attenzione

Tramonti, costiera amalfitana. I Carabinieri segnalano tentate truffe telefoniche agli anziani. Ai cittadini si raccomanda di prestare la massima attenzione e di non comunicare i propri dati personali a sedicenti tecnici di forniture di acqua o energia elettrica.

Attenzione anche a persone che si spacciano per corriere con la scusa di dover consegnare un pacco ad un parente che avrebbe chiesto alla vittima prescelta di anticipare i soldi per la consegna. L’anziano, in buona fede, spesso consegna i soldi al falso corriere e la truffa è compiuta.

Ai cittadini si chiede di diffondere ai propri cari più anziani la raccomandazione di non fidarsi di queste persone e chiudere subito la telefonata segnalando con immediatezza il fatto alle Autorità Competenti.