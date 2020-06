Alfonso Cavaliere e Salvatore Proto si dimettono: completa indifferenza del partito alle problematiche della costiera amalfitana.

Alfonso Cavaliere e Salvatore Proto, già coordinatori in costiera amalfitana del partito “Noi con Salvini”, da tempo “Lega”, ci tengono a precisare, per opportuna conoscenza di tutti, che, dopo il loro ingresso nel partito nell’anno 2018, determinato dalla voglia di apportare un contributo significativo al territorio, sulla scorta dei buoni propositi che venivano rappresentati dal nascente movimento politico, benché gli siano stati attribuiti i ruoli di responsabili della costiera amalfitana, mai hanno avuto ascolto nella loro attività politica locale da parte dei dirigenti della Lega. In specie, lamentano la mancata risposta, prima, ed il completo disinteressamento, poi, all’interrogazione parlamentare avente ad oggetto la sanità in costiera. Lamentano, inoltre, la completa indifferenza, da parte del partito, alle problematiche della costiera amalfitana più volte denunciate da parte loro, tra cui traffico, inquinamento del mare, dissesto idrogeologico e gestione del turismo.

Ci tengono a precisare, infine, che non hanno affatto condiviso le continue strumentalizzazioni di notizie e la diffusione di informazioni false e tendenziose, da parte di Matteo Salvini, durante il critico periodo che abbiamo attraversato a causa del Covid-19, né tantomeno condividono le affermazioni mosse dall’europarlamentare della Lega, Lucia Vuolo, circa l’arresto del sindaco di Praiano, che, indipendentemente dall’esito della vicenda, ha il diritto di difendersi nelle opportune sedi, senza essere condannato sui social network o sui giornali, come solitamente avviene in casi simili.

Rassegnano, pertanto, in maniera ufficiale, le loro dimissioni dal predetto partito.