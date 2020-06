Alex Zanardi in condizioni gravi ma stabili. Il figlio: “io questa mano non la lascio”

Restano gravi ma stabili le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Le Scotte di Siena. Il direttore sanitario Roberto Gusinu ritiene che non sia più giusto diffondere ulteriori bollettini medici e ne spiega la ragione: “Abbiamo passato la fase emozionale, adesso serve la fase della razionalità. Per questo, sentita la famiglia, abbiamo deciso di sospendere i bollettini fino a nuove comunicazioni. Questo è un ospedale Covid e dobbiamo preservarlo. L’equipe lavora serenamente, c’è grande equilibrio. Come per tutti i pazienti, su Zanardi si alternano circa 20 tra infermieri, medici e turnisti”. Intanto il figlio Niccolò ha postato una foto su Instagram con una frase: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”.