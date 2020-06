Alessandro Nesta ad Amalfi tra dolci della Pasticceria Pansa e battute sul calcio.

Alessandro Nesta, attuale allenatore del Frosinone ed ex campione di Milan, Lazio e della Nazionale, è tornato ad Amalfi, in quello che è uno dei suoi luoghi preferiti. In compagnia del suocero Raffaele Pagnozzi si è diretto in piazzetta per una sosta alla Pasticceria Pansa. Salutato con affetto dal proprietario, si è seduto al tavolo dove ha degustato le specialità della casa e ha scambiato delle battute sul calcio italiano e sulla ripresa del campionato, promettendo alla fine di ritornare presto nella città costiera.