Alba Parietti si rilassa nelle acque di Capri e Positano: “Cornice di bellezza” – FOTO

La showgirl e opinionista torinese Alba Parietti ha scelto le acque di Capri e Positano per rilassarsi lo scorso weekend. A testimoniarlo alcune foto pubblicate da lei stessa sul profilo Instagram:

“Grazie per il bellissimo fine settimana pieno di amici e di luoghi bellissimi -ha scritto la showgirl- Per un attimo mi sono buttata alle spalle tutto il dolore la sofferenza la solitudine di questi mesi. Forza Italiani siamo i più fortunati del mondo perché il nostro paese e’ una cornice piena di bellezza, cultura, storia, natura mari e montagne e persone che sanno essere eccezionali e coraggiose”.

Figlia di Francesco, un partigiano piemontese originario delle Langhe poi chimico, il cui nome di battaglia era Naviga e di Grazia Dipietromaria, pittrice e scrittrice. Deve il suo nome alla città di Alba, prima città piemontese a essere liberata nel 1945, e crebbe nel quartiere torinese di Madonna del Pilone, dove ebbe come compagno di asilo ed elementari il futuro giornalista Marco Travaglio. Frequentò quindi il liceo artistico statale e successivamente fece l’ingresso nel mondo delle radio locali. L’esordio nello spettacolo avvenne nel 1977, in un teatro locale, in L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Nel 1978 partecipò a Miss Italia non arrivando però alle finali.