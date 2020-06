Al via all’operazione Spazzamare prevista per lunedì 8 giugno. Si tratta della più importante giornata di pulizia dei fondali mai realizzata in Italia, organizzata dal progetto europeo Clean Sea LIFE e dal Corpo delle Capitanerie di Porto. I sommozzatori si immergeranno nella zona di tutela biologica del Banco di Santa Croce, area demaniale in concessione al Comune di Vico Equense. Nei mesi di quarantena avevamo potuto notare come i delfini, gli squali e qualche balena avevano ripreso a nuotare nei nostri mari ma, purtroppo, nei fondali è stata rilevata anche una grande quantità di spazzatura: bottiglie, sacchetti di plastica e copertoni. Gli oggetti che lunedì verranno recuperati, saranno catalogati, pesati e poi smaltiti. La Guardia Costiera di Castellammare di Stabia coordinata dal Comandante Ivan Savarese, Capo del Compartimento Marittimo a cui appartiene il litorale di Vico Equense, condividendo gli obiettivi del progetto europeo Clean Sea Life, parteciperà all’evento accanto ai tanti volontari. Questa giornata straordinaria di tutela dei nostri mari, si concluderà con i saluti del Sindaco Andrea Buonocore. Clean Sea Life è un progetto europeo di sensibilizzazione sui rifiuti marini che coinvolge gli amanti del mare: subacquei, diportisti, pescatori, studenti e cittadini in una campagna straordinaria di pulizia di coste e fondali in tutta Italia.