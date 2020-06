Agerola tira un sospiro di sollievo. La piccola Alessia, investita lo scorso 27 maggio da una moto, non è più in pericolo di vita

Una bellissima notizia arriva oggi da Agerola. Alessia, la bambina di appena 10 anni investita lo scorso 27 maggio da una motocicletta, non è più in pericolo di vita e le sue condizioni cliniche continuano a migliorare. La piccola, in seguito all’incidente, era stata ricoverata presso l’Ospedale Santobono di Napoli dove, stante le sue condizioni critiche, era stata immediatamente intubata. La bambina era stata, inoltre, sottoposta ad un delicato e difficile intervento chirurgico alla testa per rimuovere un ematoma celebrale. Per Alessia in tanti hanno pregato non solo ad Agerola ma in tutta la Costiera amalfitana ed oggi finalmente arriva la notizia tanto attesa e desiderata. Auguriamo ad Alessia una veloce guarigione per poter tornare al più presto nel suo paese dove in tanti l’aspettano con affetto.