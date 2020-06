Agerola, SP 447: rinviata la riapertura al 3 luglio

Ad Agerola è stata diramata la proroga della chiusura di via Ponte, interessata dai lavori di ripristino dopo la frana. Con un avviso sui social, il Comune ha annunciato la data di riapertura del tratto fissata per il 3 luglio. “Sono ancora in corso i lavori di ripristino del tratto di strada di via Ponte – si legge nella nota – nei pressi del depuratore, già oggetto di interventi a causa degli smottamenti causati dalle abbondanti precipitazioni piovose dello scorso dicembre e interessato da nuove frane dopo le avverse condizioni meteo abbattutesi su Agerola lo scorso 5 giugno.

La Direzione Gestione Tecnica Strade e Viabilità della Città Metropolitana ha ritenuto opportuno, a causa

della complessità degli interventi e tenuto conto della ridotta sede stradale, prorogare la chiusura al transito veicolare e pedonale almeno fino al 3 luglio in modo tale da eseguire nella massima sicurezza i lavori di ripristino del solido stradale”. Si attende il riavvio della circolazione del traffico veicolare sulla SP 447 dopo il cedimento nei pressi dell’impianto di depurazione, avvenuto ad inizio 2020.