Agerola riconquista lentamente la normalità, riapre oggi il Parco della Colonia Montana

Agerola. Oggi riapre il Parco della Colonia Montana. Un altro passo in avanti verso la riconquista della normalità che ad Agerola vuol dire spazi verdi, parchi, turismo. Riapre al pubblico un altro luogo simbolico e ricco di fascino. Tre ettari di parco verde posti come una terrazza sulla Costa e dal quale si ammira Agerola tutta, su cui spicca imponente il Monte Tre Pizzi. Il Parco sarà aperto fino a tutto il mese di settembre dalle ore 8.30 alle 20.30. Un polmone verde della città che finalmente torna nella disponibilità dei cittadini e di chiunque desideri trascorrere un po’ di tempo a contatto con la natura in pieno relax